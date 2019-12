Quatro detentos fogem de unidade prisional por buraco em cela, em Paraúna

Na manhã desta sexta-feira (27/12) quatro detentos fugiram de uma unidade prisional por meio de um buraco feito em uma das celas, no município de Paraúna, a 156 quilômetros da capital.

De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária o grupo deixou o local através do buraco que foi feito no teto. A Polícia Civil de Goiás foi acionada para investigar o caso e efetuar diligências para capturar os fugitivos.

Os foragidos cumprem pena pela prática dos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas. Eles já foram identificados, sendo: Wasner Dias da Costa que cumpre pena por tráfico de drogas, Lucas Alves da Silva, preso por homicídio, Vitor Conrado Pereira de Moraes e Wellington Mendes Pereira, detidos por roubo.

Além dos quatro detentos que fugiram da unidade prisional por buraco em cela, em Paraúna, um vereador foi preso por facilitar fuga de presos em Luziânia

Um vereador de Novo Gama foi preso na segunda-feira (18/11), suspeito de facilitar a fuga de um preso de alta periculosidade do presídio de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Na ocasião, o detento saiu pela porta da frente do Casa de Prisão Provisória (CPP) da cidade. Christovam Machado (PSDC) se entregou à polícia na noite de ontem, após negociações da defesa com a Polícia Civil.

O político estava foragido desde setembro, quando foi determinada sua prisão provisória. De acordo com a corporação, o vereador já foi encaminhado à Array>Unidade Prisional De Valparaíso de Goiás, também no Entorno, onde encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Antes de se entregar, o vereador publicou um vídeo em uma rede social, anunciando a decisão de se “entregar voluntariamente”. Nas imagens, Christovam se diz inocente e reforça confiar na justiça.

Segundo as investigações, o parlamentar trabalhava como vigilante temporário da unidade prisional de Luziânia e junto com três indivíduos, entre eles um agente prisional e um ex-diretor regional, teria participado do esquema que viabilizou a fuga do detento Rodolfo de Lima Pereira, que continua foragido.