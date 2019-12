Um sargento da PMGO foi preso durante uma discussão no trânsito, em Itumbiara, na região Sul de Goiás. Informações preliminares apontam que o militar, que estava à paisana, teria provocado um acidente e em seguida agredido o motorista do outro veículo. A confusão ocorreu na noite desta quinta-feira (26/12).

Imagens gravadas por testemunhas mostram o exato momento em que o PM bate no rosto do motorista durante a discussão. Pelo vídeo, que circula nas redes sociais, é possível perceber que são desferidos três tapas contra o homem, que tem 34 anos.

Tudo teria começado após o sargento da PMGO bater na traseira de um outro carro. Após o acidente, uma discussão se inicia e, no vídeo, o militar, que está à paisana, diz que estava descendo a avenida e que não estava errado e se caso estivesse, pagaria pelo estrago. Ele ainda agride o motorista do outro carro com tapas no rosto.

Sargento da PMGO é preso suspeito de causar acidente e agredir motorista foi solto após pagar fiança de R$ 1 mil

Ao perceber o ocorrido, testemunhas alertaram a vítima de que o sargento estava armado. A Polícia Militar foi acionada no local e o sargento da PMGO foi preso em flagrante. À polícia, as testemunhas disseram ainda que o PM estava em alta velocidade no momento da batida.

Na delegacia, o PM ressaltou que não teve culpa no acidente, pois o outro motorista parou o carro repentinamente no meio da rua que ele seguia. Após prestar depoimento, o PM, identificado como Samuel dos Reis Silva, pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado.

O motorista agredido, que procurava por uma farmácia no momento do acidente, registrou um boletim de ocorrências. Ele estava acompanhado da esposa e das duas filhas.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) disse que “reforça o compromisso com os princípios da legalidade, ética, moral e bons costumes” e que está a “serviço da paz”. Ainda conforme a corporação, foi aberta uma investigação interna para apurar o ocorrido.