Acidente entre quatro veículos deixa ao menos uma pessoa morta, em Goiás

Um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou ao menos uma pessoa morta na BR-050, na divisa de Goiás e Minas Gerais. A batida, envolvendo dois carros de passeio, um ônibus de viagem e um caminhão, ocorreu no fim da manhã deste sábado (28/12), na ponte do Rio Paranaíba.

De acordo com informações preliminares, repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu entre Araguari, em Minas Gerais, e Paraúna, cidade goiana localizada na região Sudoeste do estado. Ainda não se sabe como teria ocorrido o acidente e se houve mais vítimas.

Por conta da batida, o trecho da pista ficou totalmente interditado e um longo congestionamento de formou na região. Equipes da PRF e da concessionária responsável pela rodovia atuam no local.

Acidente entre 4 veículos, que deixou ao menos uma pessoa morta, ocorre após PRF apontar redução de 50% durante o feriado de Natal

Durante o feriado de Natal a PRF registrou queda de 50% nas mortes em acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás. No mesmo período do ano passado foram registradas dez mortes e 52 acidentes; neste ano, apesar do aumento no número de acidentes (54), foram registradas cinco mortes. Em 2019, 79 pessoas foram feridas em acidentes; já em 2018 o número de feridos foi 56.

A fiscalização foi intensificada pela corporação entre os dia 20 e 25 de dezembro. No prazo, foram feitas 2.367 autuações por infrações diversas, como ultrapassagem (294), não uso do cinto de segurança (154), motoristas bêbados ao volante (71) e 18 condutores foram flagrados usando celular enquanto dirigiam.

Em 2018, segundo o balanço, foram feitas 3.891 autuações, sendo 254 por ultrapassagem, 280 pela falta do cinto de segurança, 88 motoristas foram flagrados bêbados e 12 usavam celular enquanto dirigiam.

De modo geral, houve redução de mortes em acidente durante o feriado de Natal nas rodovias federais de todo o país. Em comparação ao mesmo período de 2018, o número de ocorrência com vítima fatais neste ano foi 28% menor.