Cinco pacotes com 13 celulares e outros ilícitos são jogados em presídio de Catalão

Os servidores de uma unidade prisional evitaram a entrada de cinco pacotes com 13 celulares e outros ilícitos que foram jogados por cima do muro do presídio de Catalão.

O flagrante aconteceu na tarde desta sexta-feira (27/12) quando um agente plantonista avistou um homem em atitude suspeita próximo ao muro da unidade.

Instantes depois, o suspeito arremessou os pacotes com vários objetos para dentro do presídio. Em seguida, ele fugiu sem ser identificado.

Nos embrulhos estavam cinco carregadores, cinco cabos USB, seis fones de ouvido, quatro chips de operadora, 13 celulares, uma porção de substância análoga à maconha e papeis de seda.

De imediato, os ilícitos foram interceptados antes que chegassem ao destino final. Eles foram apreendidos e estão à disposição das autoridades competentes para devidas providências.

A direção da UP, pertencente à 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), abriu procedimentos administrativos internos para o fato e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

Além dos cinco pacotes com 13 celulares e outros ilícitos jogados em presídio de Catalão, outros ilícitos também foram arremessados na mesma unidade prisional no início de dezembro deste ano

Um pacote de celulares arremessado por cima do muro do foi flagrado por servidores do presídio de Catalão, na terça-feira (3/12).

A interceptação realizada na Unidade integrante da 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

No embrulho estavam dois celulares, um fone de ouvido e um cabo USB, que foi arremessado em direção a uma das alas do local.

De acordo com o coordenador regional prisional Leopoldo Coelho, os agentes plantonistas avistaram o pacote no momento em que realizavam os procedimentos de segurança em umas das guaritas da Unidade Prisional.

Diante disso, os agentes conseguiram interceptar os ilícitos antes que chegassem ao destino final. Os objetos foram encaminhados para a Polícia Civil para investigar o caso e, em seguida, tomar as providências necessárias.