Com vários atos infracionais, menor é apreendido por receptação, em Rio Verde

Um menor, com vários registros de atos infracionais, foi apreendido na manhã deste sábado (28/12) por receptação, no Bairro Popular, em Rio Verde.

A apreensão foi feita pela Equipe Tática da Polícia Militar no momento que os agentes estavam em patrulhamento pela cidade. Ao avistar duas pessoas em atitude suspeita, os miliares realizaram a abordagem.

Durante busca pessoal, foi encontrado um celular Samsung J2 com o menor, de 17 anos. Ao verificar, ficou constatado que o celular era fruto de roubo, que foi registrado no dia 21 de dezembro de 2019.

Após entrevista, o menor relatou que pagou para um amigo o valor de R$ 200,00 pelo aparelho. Posteriormente, ao consultar os antecedentes do menor, foi verificado que ele já possui diversas passagens por atos infracionais de receptação, tráfico de drogas e roubo.

Com o outro abordado, Luan da Silva Miranda, de 23 anos, não foi encontrada nenhum ilícito. Entretanto, em busca veicular foi encontrado, debaixo do banco do motorista, um revólver calibre 32, com seis munições intactas e numeração raspada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para Luan pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e voz de apreensão ao menor pela prática do ato infracional de receptação de celular.

Ambos foram conduzidos à 8ª Delegacia de Plantão para lavratura dos procedimentos cabíveis.

Além do menor, com vários atos infracionais, que foi apreendido por receptação, em Rio Verde; outro foi apreendido com drogas em ônibus interestadual, em Itumbiara

Um menor foi apreendido na sexta-feira (27/12) enquanto transportava drogas em um ônibus interestadual, em Itumbiara, a 207 quilômetros de Goiânia.

A ocorrência foi concretizada pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Itumbiara após receber uma denúncia anônima de que um menor estaria transportando drogas.

Conforme o relato, o suspeito estava na cidade de Itumbiara para pegar droga e revender na cidade de Goiatuba, utilizando o ônibus como transporte para levar o ilícito.

Diante da ação, os agentes tomaram conhecimento do horário que o ônibus sairia da rodoviária e, de forma estratégica, realizaram a abordagem antes que o menor tivesse êxito no ato infracional.

Durante a abordagem, que aconteceu na Avenida Afonso Pena, em Itumbiara, a polícia realizou busca pessoal, onde foram encontradas 31 porções de maconha prontas para venda; duas porções grandes de maconha com aproximadamente 50 gramas casa; e um celular da marca Samsung.

Questionado, o menor confessou que revenderia a droga na cidade de Goiatuba. Com os fatos, o menor foi encaminhado para o hospital local para fazer exame de corpo delito e, posteriormente, encaminhado para a delegacia para as devidas providências.