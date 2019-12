Falha em transformador deixa moradores de Iporá sem energia

Uma falha em um transformador deixou toda a cidade de Iporá, na região Oeste de Goiás, sem energia neste sábado (28/12). O incidente ocorreu por volta das 7h45. Uma imagem feita no local mostra o equipamento parcialmente danificado, com indícios de incêndio.

Em nota, a Enel Distribuição Goiás informou que a falta de energia ocorreu devido a uma falha no transformador. O texto diz ainda que equipes estão trabalhando para realizar os reparos necessários, no entanto, um horário de previsão de retomada do serviço não foi informada pela empresa.

Leia a nota na íntegra:

A Enel Distribuição Goiás informa que uma falha em um equipamento da subestação que atende o município de Iporá afetou o fornecimento de energia na cidade por volta das 7h45 deste sábado (28). A companhia esclarece que equipes estão trabalhando para realizar os reparos necessários e uma subestação móvel, que prestará apoio ao fornecimento de energia, está sendo deslocada para garantir a confiabilidade do serviço na cidade.

Em 5 dias, 22 cidades goianas ficaram sem energia e consequentemente sem água

Na última quinta-feira (26/12), a Saneago divulgou uma nota informando que 22 cidades de Goiás ficaram sem o serviço de água, devido a falta de energia nos sistemas de captação. O desabastecimento afetou o feriado de Natal.

No texto, a Saneago diz ainda que a situação mais crítica ocorreu em Aparecida de Goiânia, que ficou quase 24 horas sem o serviço de energia, com isso foi inevitável o desabastecimento de água em mais de 30 bairros do município, “pois é necessária a energia elétrica para a captação, o bombeamento, o tratamento e a distribuição de água tratada.”

Nos últimos cinco dias, a Saneago listou as cidades afetadas pela falta de energia e consequente falta de água, sendo elas: Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campo Limpo de Goiás, Campinaçu, Caturaí, Crixás, Edeia, Goiânia, Itapuranga, Itumbiara, Joviânia, Novo Gama, Ouro Verde de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Quirinópolis, Rio Verde, Ouroana, Santa Helena de Goiás e Terezópolis de Goiás.