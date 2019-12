Homem é preso por encomendar roubo contra a ex-namorada, em Goiânia

Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (27/12), suspeito de encomendar um roubo contra a ex-namorada, em Goiânia. O homem contratado para o crime também foi capturado por uma equipe do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAER), da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

De acordo com informações da corporação, o roubo ocorreu no Setor Crimeia Leste, também na capital. Informações preliminares apontam que o homem teria roubado o celular e outros pertences da mulher, que foi agredida durante o assalto. O ex-namorado da vítima agiu por vingança, uma vez que teria dado o aparelho de presente para a então companheira e após o fim da relação o que queria de volta.

Tanto o mandante quanto o autor do crime foram presos por policiais do Graer, na noite deste sábado (27/12), no Setor Bueno, em Goiânia. O Dia Online tenta contato com os agentes que atuaram na ocorrência para mais informações.

Além de roubo, Goiás registra caso de homem que ateou fogo em loja da ex-namorada após fim de relacionamento

Um homem é procurado pela Polícia Civil suspeito de atear fogo na loja da ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento. O caso ocorreu no último dia 16, em Caldas Novas, na Região Sul de Goiás. O estabelecimento de roupas de cama, mesa e banho ficou completamente destruído. O prejuízo chega aos R$ 50 mil em produtos.

Testemunhas relataram que viram o homem chegando ao local com um litro de álcool e em seguida ateando fogo na loja. A ex-namorada do suspeito contou à polícia que no momento do ocorrido havia uma funcionária no estabelecimento, mas conseguiu sair antes de o comércio ser tomado pelas chamas.

Em depoimento, a mulher contou que terminou o relacionamento, que durou quatro anos, há cinco dias. Ela relatou ainda que o homem havia a procurado mais cedo, antes de incendiar a loja, e tentou agredi-la. Além disso, ele ainda a ameaçou dizendo voltaria e a pegaria.

Como prometido, durante a tarde o homem voltou ao estabelecimento e ateou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou dois mil litros de água no combate às chamas. De acordo com a corporação, a loja ficou completamente destruída. Apesar das proporções do incêndio, não houve vítimas.