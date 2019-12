Morador fica com 35% do corpo queimado após casa pegar fogo, em São Luís

Um morador, de 63 anos, ficou com cerca de 35% do corpo queimado após a casa onde mora pegar fogo durante a madrugada deste sábado (28/12), em São Luís de Montes Belos, na região Oeste do estado.

Conforme informações, a vítima estava dormindo no momento que as chamas começaram. Devido a proporção, todos os móveis que estavam dentro do quarto onde pegou fogo foram queimados e ficaram destruídos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o fogo teria começado por conta de uma vela que estava acesa no cômodo, visto que a casa estava sem energia elétrica.

Os socorristas encaminharam a vítima para o hospital público do município. Ele sofreu queimaduras de segundo grau e foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Além do caso onde o morador ficou com 35% do corpo queimado após casa pegar fogo, em São Luís, outra residência também foi incendiada, em Silvânia

Um outro caso de incêndio em residência foi registrado na manhã deste sábado (28/12), desta vez em Silvânia, um município do interior de Goiás, na região Sul, a cerca de 85 quilômetros da capital.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás de Silvânia do 2º PBM foi acionada para combater às chamas em uma casa do bairro São Sebastião.

Os militares chegaram rapidamente ao local e logo conseguiram controlar o fogo. Após contido o incêndio, foi realizado o rescaldo e o local foi deixado aos cuidados do proprietário.

Conforme informações do Bombeiros, apesar do susto, não houve vítimas.

Em outra situação, casa em fazenda de Iporá fica destruída após incêndio

Um incêndio deixou destruída uma residência localizada numa fazenda de Iporá, município a 226 quilômetros de Goiânia, na quinta-feira (24/10). Centenas de sacas de milho que estavam armazenadas na casa foram consumidas pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h47 para combater o fogo, que foi registrado numa casa na zona rural de Iporá, GO-221, Km-05.

Conforme a corporação, relatos do proprietário da fazenda dão conta de que as chamas tiveram início na área externa da casa, onde estava depositadas cerca de 350 sacas de milho. O incêndio se espalhou rapidamente, consumindo os grãos, parte da madeira do telhado da garagem e também algumas celas de montaria.

Dois bombeiros militares atuaram na ocorrência, e por volta de meio-dia o fogo já estava extinto. Felizmente, ninguém se feriu.