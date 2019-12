Mulher é presa suspeita de matar namorado cadeirante asfixiado, em São Luís

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (27/12) suspeita de matar o namorado cadeirante asfixiado, em São Luís de Montes Belos, na região Oeste do estado, a cerca de 128 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações de testemunhas, a mulher teria passado o dia anterior, quinta-feira (29/12), pedindo bebidas alcoólicas e cigarros, além de fizer que pretendia matar alguém.

Nesta sexta-feira (27/12) a mulher foi vista lavando a casa onde morava com o namorado e, em seguida, deixando o local. Os vizinhos então resolveram chamar o namorado da suspeita na residência, mas ele não apareceu.

Diante disso, a Polícia foi acionada para averiguar a situação. Dentro da casa, o homem foi encontrado morto asfixiado, com marcas de violência e coberto com um lençol.

Instantes depois a mulher retornou para a residência, momento que foi presa em flagrante suspeita de homicídio. O caso segue sendo investigado.

Além da mulher presa suspeita de matar namorado cadeirante asfixiado, em São Luís, outra matou marido com canivete, em Aparecida de Goiânia

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante, na quinta-feira (26/12), acusada de matar seu marido com golpes de canivete no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. O crime teria sido executado na frente da filha da vítima, uma menina de 9 anos, e do filho do casal, um menino de apenas 2 anos de idade. Há duas versões do crime: uma dada pela mulher, que alegou legítima defesa, e outra dada por um amigo da vítima.

Conforme a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada para atuar na ocorrência e, ao chegar ao local, se deparou com Vannubya Pinheiro Arcanjo, acusada do crime, deitada sobre o corpo da vítima, Diego Veiga Silva, de 27 anos. Segundo os policiais, Vannubya chorava muito e pedia desculpas pelo ato.

Na versão de Vannubya, o crime ocorreu quando, após uma discussão, Diego saiu de casa, na véspera do Natal, e só voltou dois dias depois, na última quinta-feira. Ela contou aos policiais que o marido chegou em casa extremamente agressivo e sob efeito do álcool, passando a agredi-la. Foi quando ela, conforme seu relato, revidou as agressões e o golpeou com um canivete. Todo o ocorrido foi presenciado pelas duas crianças do casal.

Vannubya tinha uma medida protetiva contra Diego desde dezembro do ano passado. Entretanto, alguns meses após a expedição da medida os dois voltaram a morar juntos. Conforme relato de Vannubya e de alguns familiares, ela era frequentemente alvo de agressões por parte de Diego.