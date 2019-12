PM desmantela fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) na manhã desta sexta-feira (27/12) desmantelou uma fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia. Na ocasião foram apreendidas 9 máquinas caça-níqueis.

Durante a operação, os policiais militares prenderam o fabricante das máquinas de jogos de azar, que confessou a prática.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o flagrante aconteceu na manhã desta última sexta-feira do ano (27/12) quando uma equipe policial recebeu informações por meio do Disque Denúncia do 42°BPM, que reportou sobre uma residência que funcionava como fábrica de máquinas caça-níqueis.

Diante da denúncia e de posse de tais informações a equipe foi até a Rua do Rosário, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ainda segundo a corporação, no local foi abordado José Manuel Sachez Rodrigues, de 69 anos.

Durante a busca residencial foi encontrado e apreendido vários maquinários para fabricação de máquinas caça-níqueis, momento em que o autor afirmou ser o fabricante.

Além de fábrica de máquinas caça-níqueis, PM apreendeu 9 máquinas de jogos do azar, em Goiânia

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), dando continuidade às diligências a equipe policial abordou mais dois locais que operavam máquinas caça-níqueis, sendo um no Setor dos Funcionários, em Goiânia.

No local foi abordado Edmilson Dias Macena, de 46 anos. Nesta segunda abordagem foram apreendidas duas máquinas caça-níqueis, inclusive com Sebastião Tavares da Silva, 54 anos, fazendo o uso das máquinas.

Também de acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em um segundo local, também no Setor dos Funcionários, em Goiânia, os policiais militares abordaram Andrigo Silva Tavares, de 39 anos.

Na terceira residência averiguada, os policiais militares apreenderam mais 7 máquinas caça-níqueis. Ainda segundo a Polícia Militar, diante da situação todo o maquinário apreendido bem como as pessoas envolvidas foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.