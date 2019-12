Traficante pula muros e invade casas para fugir de policiais, em Anápolis

Na noite desta sexta-feira (27/12) para fugir de policiais um homem apontado como traficante pulou muros e invadiu casas no Bairro Calixtolândia, em Anápolis.

Após vistoriar diversas residências, o homem foi encontrado em uma construção e precisou ser contido com uso de força física.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a equipe de Força Tática em patrulhamento pelo Bairro Calixtolândia, Anápolis, avistou um homem, que conduzia um carro, modelo VW Gol, cor preta, em atitude suspeita.

Quando a corporação tentou proceder a abordagem o condutor empreendeu fuga, desobedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo, entrando em diversas ruas do setor.

Durante a tentativa da fuga, o suspeito parou o veículo na Avenida Mirage, no Bairro Polocentro e fugiu a pé. Alguns populares que viram o suspeito correndo mostraram para a equipe a residência onde ele havia entrado.

Ainda segundo a Polícia Militar de Goiás, o homem apontado como traficante pulou diversos muros e invadiu casas. O traficante chegou a furtar uma camiseta em umas das residência por onde passou, no Bairro Calixtolândia.

Traficante que pulou muros e furtou furtou camiseta para tentar despistar policiais

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), após furtar a camiseta o traficante ainda vestiu a camiseta pra tentar confundir a equipe policial e continuar a fuga.

Após apoio de outras equipes, a corporação realizou uma varredura em várias casas, com a permissão dos moradores por onde o suspeito havia passado. Momentos depois o suspeito foi localizado em uma construção.

Segundo os policiais, foi necessário o uso de força física para conte-lo.

Diante disso, foi realizada a busca pessoal e o suspeito foi identificado como Breno César Soares França. O homem possui histórico de passagem por tráfico de drogas, faccionado, irmão de Élcio Ribeiro França Júnior, que cumpre pena em presídio de segurança máxima.

Com apoio da equipe Força Tática CPU foi feita busca veicular, na qual foi localizado dentro do porta luvas algumas porções de maconha. Após entrevista, o acusado afirmou que também tinha porções de crack escondido no telhado da sua residência, no Residencial Victor Braga.

As equipes deslocaram até o local e localizou a droga, acondicionada em sacos plásticos, preparadas para venda, sendo 87 pedras menores envoltas em plástico transparente e duas maiores.

O traficante juntamente com o veículo apreendido e a droga foi encaminhado à Central de Flagrantes.