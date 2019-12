Cinco afogamentos: crianças, adolescentes e jovem morrem no sábado (28), em Goiás

Somente neste sábado (28/12) cinco mortes por afogamento foram registradas, sendo duas crianças, dois adolescentes e um jovem, em três cidades de Goiás.

O primeiro caso aconteceu no Bairro de Colinas de Homero, em Aparecida de Goiânia. Dois meninos, de 7 e 11 anos morreram afogados durante a noite, no Córrego Santo Antônio.

Conforme informações, os meninos, identificados como João Hernandes Barbosa Rodrigues e André Luiz Viana de Jesus, estavam com outras duas crianças brincando na água e acabaram se afogando.

Os pais das vítimas estavam trabalhando no momento do acidente e foram informados do desaparecimento durante o resgate. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade.

Um jovem está entre os mortos dos cinco afogamentos registrados neste sábado (28), em Goiás

O outro caso de afogamento foi registrado na noite deste sábado (28/12) em Piracanjuba, na região Sul de Goiás. Desta vez, um jovem, de 22 anos, se afogou no Lago Municipal da Cidade.

Identificado como Agner Leonildo Rateiro, ele teria entrado no lago por volta de 22h e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado e, depois de 15 minutos, encontraram o corpo no fundo do lago.

O local onde aconteceu o acidente tem cerca de cinco metros de profundidade. A Polícia Técnico-Científica foi acionada e fez perícias no local.

Em outro caso, dois adolescentes morreram afogados em represa neste sábado (28/12)

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, morreram afogados na tarde deste sábado (28/12) em um represa na cidade de Formosa, a cerca de 282 quilômetros da capital.

Conforme informações preliminares, Daniel Farias de Sousa estava nadando quando começou a se afogar. O outro adolescente, Bryan Santana, tentou socorrê-lo e pulou na represa.

Entretanto, Bryan, de 16 anos, não conseguiu salvar o amigo e acabou sendo arrastado pela água juntamente com Daniel, de 14 anos.

O duplo afogamento aconteceu na Fazenda São Miguel, no distrito de Santa Rosa, em Formosa. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para resgatar os corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade.