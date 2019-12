Desacordada e suja de sangue, menina é encontrada com sinais de estupro, em Goiás

Uma menina de 7 anos foi encontrada desacordada e suja de sangue com sinais de estupro em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Um homem, suspeito de ser o autor do crime, foi preso na noite deste sábado (28/12). Ele foi identificado como Afonso Junior Sobreiro e teria raptado e estuprado a menina de 7 anos.

Conforme relatos da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), o homem é conhecido da família e teria levado a menina em uma bicicleta sem que ninguém percebesse.

O caso foi denunciado e a PM então montou uma força tarefa para localizar o suspeito e a criança. Em busca domiciliar na casa do homem, os militares encontraram sandálias da menina e vestígios de sangue e esperma nos lençóis da cama.

Entretanto, ele não estava em casa. Horas depois, em diligências pela região, ele foi visto na rua empurrando um carrinho de reciclagem com alguns lençóis.

Revoltada, a mãe da menina entrou em luta corporal com Afonso Júnior e precisou ser amparada pelos policiais. Questionado, ele negou a autoria do crime e acabou sendo preso em flagrante.

A menina foi encontrada no Setor Jardim Canedo Dois próximo a uma mata. Ela estava inconsciente e suja de sangue, em seguida foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento e depois passou por exames de corpo de delito.

Além do caso onde uma menina foi encontrada desacordada e suja de sangue, com sinais de estupro, em Goiás, uma menina de 5 anos foi estuprada por um casal, em Goiânia

Um casal foi preso e autuado em flagrante na segunda-feira (19/8) suspeito do estupro de uma menina de cinco anos, no setor Vila João Vaz, em Goiânia. A mãe da criança teria deixado que ela saísse com uma amiga, que teria permitido que um homem, conhecido como Neguinho, abusasse da menina. O caso é investigado.

A mãe da criança relatou às equipes da Polícia Militar que sua filha de apenas 5 anos teria saído com sua amiga, Same Araújo Silva, para ir a um supermercado próximo, mas a mesma foi para outro local e permitiu que a menina fosse abusada por Rafael dos Santos Eduardo, conhecido na região como Neguinho.

Diante das informações, os policiais começaram as buscas pelos suspeitos que foram presos momentos depois, após serem reconhecidos pela mãe e pela criança. Segundo a PM, em conversa com a menina, por repetidas vezes, ela descreveu os detalhes do abuso. Same e Rafael foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável.