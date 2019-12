Esquadrão de bombas descobre explosivos implantados em drogaria de Goiânia

O Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope, foi acionado na manhã deste domingo (29/12) para atuar numa ocorrência de explosivos implantados por dois criminosos numa drogaria de Goiânia. Os policiais, especializados nesse tipo de situação, removeram os artefatos e os detonaram numa zona especial.

Segundo informações de um sargento da Polícia Militar ao Dia Online, o caso teve início na tarde de ontem, quando uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) foi acionada para impedir uma tentativa de roubo em uma drogaria localizada nas proximidades de um praça da Vila Redenção, em Goiânia.

Os dois suspeitos do assalto foram presos antes de concretizarem o delito, mas acabaram deixando uma outra coisa no local. No dia seguinte após a tentativa de roubo por parte da dupla, os funcionários da drogaria analisaram as imagens das câmeras de segurança e tiveram uma surpresa: antes de serem presos, os dois criminosos implantaram, embaixo de um dos balcões do estabelecimento, o que aparentava ser artefatos explosivos.

O Esquadrão de Bombas do Bope foi chamado, e a suspeita se confirmou.

Artefatos explosivos encontrados pelo Esquadrão de Bombas em drogaria de Goiânia foram detonados em zona de mata

Trajados com as roupas e equipamentos especiais, os integrantes do Esquadrão de Bombas do Bope adentraram a drogaria e, utilizando de técnicas precisas, realizaram a remoção dos explosivos do local.

Segundo o sargento da PM ao Dia Online, os explosivos foram levados por técnicos até um local afastado da cidade, uma zona de mata, onde foram detonados sem apresentar qualquer risco para civis.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar, é possível ver o momento em que um dos membros do Esquadrão, vestindo a roupa adequada para essas ocorrências, remove os explosivos da drogaria. Durante a operação, o local foi evacuado e isolado.

Veja o vídeo abaixo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc9724478db65c2463a3294a566b5f1a9′]