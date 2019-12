Biblioteca infantil do CCON tem programação especial em janeiro

A Biblioteca infantil do CCON tem programação programação especial durante todo o mês de janeiro. Afinal, as crianças estão de férias e merecem bons programas, ainda mais de graça, como todos os listados abaixo. Assim, a primeira ativididade acontece no dia 4, sábado, às 16h, com contação de histórias que será realizada pela professora Denise Batulevicius.

No domingo, 5, às 10h30, Denise conduz mais uma sessão. Além disso, também haverá sessões de contação de histórias nos dias 11, 12 e 15 de janeiro, com participação da Companhia Literando e Teatro Educação. Dessa forma, as atividades têm o objetivo de fazer com que as crianças se envolvam com os enredos dos textos narrados de forma lúdica. Ademais, as histórias exploram temas do dia a dia de forma divertida e na maioria das vezes, deixam aos ouvintes uma lição de cidadania.

Além das contações, o Centro Cultural Oscar Niemeyer promove também um curso de xadrez que será ministrado pelo professor Odinezio Rosa. Assim, acontece nos dias 18,19,25 e 26 de janeiro. Nos sábados, as aulas acontecem às 16h. Já aos domingos, às 10h30. As inscrições serão realizadas na Biblioteca Infantil no primeiro dia do evento, 18, por ordem de chegada. Além disso, durante o curso os participantes aprenderão a confeccionar o próprio tabuleiro, a dar xeque-mate e conhecerão quais são as peças e movimentos do jogo. Ademais, ainda participarão de um torneio, quando os quatro primeiros colocados receberão medalha. Para êxito no curso, é recomendado a frequência nos quatro dias.

A BIBLIOTECA INFANTIL DO CCON

Mais de 2 mil pessoas já visitaram a Biblioteca Infantil do CCON desde que foi inaugurada, em 19 de junho de 2019. O equipamento cultural oferece à população goiana diversas atividades gratuitas como sessões de contação de histórias, cineminha, oficinas de colagem, de paper-craft, de leitura, entre outras. Além disso, também oferece agendamentos para que alunos de escolas públicas e privadas visitem o local.

A biblioteca conta com mais de 4,6 mil títulos e aproximadamente 11 mil exemplares. Assim, reúne obras de Machado de Assis, J.K Rowling, Monteiro Lobato e Lewis Carrol. Além disso, Arnaldo Antunes, Julio Verne, Ana Maria Machado, Roger Mello, Ziraldo, Tatiana Belinky e outros. O acervo é formado por livros de renomadas editoras nacionais e internacionais e tem como foco a literatura infanto-juvenil informativa, cordel, poesia e ainda história em quadrinhos.

O funcionamento da biblioteca é de terça à sexta, das 09 às 18 horas e nos sábados, domingos e feriados, das 10 às 18 hrs. A entrada é gratuita.

Serviço

Programação de janeiro Biblioteca infantil CCON

Quando: de 4 a 26 de janeiro

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Avenida Dep. Jamel Cecílio, Km 1 – Chácaras Alto da Glória

Entrada: Gratuita