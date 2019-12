Bombeiros encontram corpo de pescador que desapareceu em lago de Palmeiras de Goiás

No final da tarde desta segunda-feira (30/12) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) encontrou o corpo de pescador que desapareceu em lago de Palmeiras de Goiás.

A corporação realizavam buscas pelo pescador desde o final da manhã desta segunda-feira (30/12), quando o homem pulou na água em uma área que é não é destinada a banhistas.

O pescador foi identificado como Mauricio dos Santos, de 34 anos. No momento em que o Corpo de Bombeiros Militar encontrou o corpo do pescador que desapareceu no Lago Municipal de Palmeiras, familiares estavam presente no local e reconheceram a Vítima.

Veja o vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros de Goiás:

Corpo de pescador foi encontrado após o homem pular em área que não é destinada a banhistas

