Centro Cultural Octo Marques: Mostra No interior da Imagem é inaugurada

O Centro Cultural Octo Marques inaugura nesta quarta-feira (27/11), às 19h30, a mostra No Interior da Imagem. Assim, é uma exposição coletiva que integra o circuito de atividades comemorativas dos 20 anos da Galeria Frei Confaloni, que funciona no Octo Marques, no Edifício Parthenon Center, no Centro de Goiânia.

A mostra é composta por trabalhos de artistas residentes em Goiânia que lidam com diversos processos criativos e materialidades. Dessa forma, é promovida a convite da coordenadora do Centro Cultural Octo Marques, Katia Barreto. Além disso, pelo responsável pela expografia das obras, Cleandro Elias.

O público poderá conferir uma multiplicidade de peças em cartaz até 20 de fevereiro de 2020, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A mostra no Centro Cultural Octo Marques possui objetos construídos por meio de vídeo-performance, fotografia e instalação. Além dissso, desenhos em madeira, pintura em óleo sobre tela, fotografia, desenhos, nanquim, grafite e lápis de cor sobre papel e materiais recicláveis. Assim, entre outros trabalhos, a ideia é que levem os apreciadores a adentrarem as obras e não apenas a estarem diante delas.

Os artistas

Integram o coletivo os artistas: Alexandre Gontijo, Amaranta Lima, Ana Flávia Marú, Anna Behatriz Azevêdo, Benedito Ferreira, Carlos Monaretta e Cristiana Olibri. Além disso, Hélio Tafner, Hortência Moreira, Lucélia Maciel, Manuela Costa Rios, Marcelo Andrade, Nancy de Melo, Rodrigo Flávio e Vinicius Figueiredo.

E falaremos mais sobre alguns dos artistas, escolhidos aleatoriamente. O primeiro é Carlos Eduardo Emilio Rego (Monaretta). Ele é graduando em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Trabalha com fotografia, desenho e instalação. Assim, em 2018 recebeu menção honrosa na 2ª Bienal de Artes do Sesc em Brasília. Além disso, sua pesquisa parte de reflexões sobre o cotidiano, buscando desenvolver reflexões sobre relações de trabalho e vestígios de ações humanas pela cidade.

Benedito Ferreira é artista visual e realizador audiovisual. Também é Mestre em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás. Além disso, é graduado em Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás. Assim, seus interesses artísticos estão centrados, hoje, na apropriação de materiais que remetem à passagem do tempo, aos arquivos e abordagens do corpo.

Vinícius Figueiredo é bacharel em Artes Visuais, com habilitação em Artes Plásticas, pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG). Além disso, é Mestre em Cultura Visual pela mesma instituição. Doutorando em Artes Visuais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Assim, com mais de 10 anos de carreira, participou de diversas mostras dentro do circuito artístico local, nacional e internacional. Dessa forma, sua obra já foi exposta no acervo de museus em Portugal, Londres, Japão entre outros. Em Goiânia, já integrou diversas mostras individuais e coletivas.

Serviço

Esposição coletiva “No interior da Imagem’

Abertura: 27 de novembro às 19h30

Visitação: Até o dia 20/02/2020 | De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Centro Cultural Octo Marques – Edifício Parthenon Center – Rua 4, nº515 – Centro

Contato: (62) 3201-4610