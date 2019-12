Falso policial provoca briga em bar de Goiânia e é preso

Uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada na madrugada desta segunda-feira (30/12) para atender a uma ocorrência de briga em um bar de Goiânia, onde um homem armado estava se passando por integrante da Polícia para causar a confusão. O falso policial foi agredido e detido por populares até a chegada da PM, que constatou que o homem na verdade se tratava de indivíduo com antecedentes criminais.

O caso aconteceu nesta madrugada em um bar do Setor Oeste, em Goiânia. A PM foi chamada e recebeu as informações de que um policial estava envolvido em uma briga que se desenrolava no estabelecimento. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um indivíduo portando uma arma de fogo calibre .38 e com o rosto lesionado.

A PM fez a averiguação e constatou que o indivíduo, identificado como André Luiz Pinheiro Guedes, não era policial, mas um criminoso “contumaz”, tal qual resumido por um tenente da corporação. Entre os crimes pelo qual o homem já respondia estava o artigo 121, crime de homicídio.

Questionado sobre as lesões no rosto, André Luiz respondeu que havia sido agredidos por frequentadores do bar durante a contenção dele para a chegada da Polícia Militar.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes onde foi autuado.

Em outro caso, falso policial foi preso enquanto recebia submetralhadoras em rua de Goiânia

No dia 29 de outubro deste ano, um homem que se passava por agente da Polícia Civil (PC) foi preso após ser visto numa rua de Goiânia recebendo armas de grosso calibre, incluindo submetralhadoras, de outro suspeito. Na casa dele foram encontrados uniformes falsificados da PC, drogas, armas de fogo e munições.

Conforme informações da Polícia PM na época, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) foi acionada por volta das 23h do dia em questão com a denúncia anônima de que um homem estaria na rua 410 do Negrão de Lima recebendo armas de um outro indivíduo.

Na época, a equipe conseguiu informações quanto ao endereço do suspeito e rumou para lá. No local, o suspeito identificado como Danilo Alves Camargo foi abordado pelos policiais e uma averiguação foi feita na residência. Os agentes da Rotam acabaram encontraram duas submetralhadoras, munições .40 e.9mm; quatro carregadores; porções de drogas (de tipo não especificado); uma balança de precisão; dois rádios comunicadores; uma coronha de madeira de revólver e três camisas falsificadas da PC de Goiás.

Todos os objetos encontrados estavam no quarto de Danilo. A PM informou que o suspeito se passava por policial e, trajando o uniforme da PC, realizava roubos de carga em pontos do estado de Goiás.

Ele ainda informou aos policiais que havia repassado para um indivíduo de nome Danillo Relíquias Jorge um revólver e uma pistola. Após as diligências, os policiais da Rotam também conseguiram capturá-lo.

Danilo, que já tinha passagem por associação ao tráfico, foi preso e autuado nos artigos 180 (receptação) e 157 (roubo).