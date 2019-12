Homem desaparece durante pesca no Lago Municipal de Palmeiras de Goiás

Na manhã desta segunda-feira (30/12) um homem desapareceu durante pesca no Lago Municipal de Palmeiras de Goiás. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), o homem pulou na água em uma área que não é destinada a banhistas.

Mergulhadores da corporação ainda realizam buscas no lago em Palmeiras de Goiás, nesta tarde de segunda-feira (30/12).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), uma equipe de bombeiros militares da cidade e de Goiânia estão, na tarde de hoje, atendendo uma ocorrência de afogamento no Lago Municipal de Palmeiras de Goiás.

Ainda segundo os Bombeiros Militares de Palmeiras de Goiás e de Goiânia a ocorrência foi registrada por volta das 11 horas desta segunda-feira (30/12).

Conforme relatos da pessoa que acionou a corporação, um homem, de 34 anos, pescava no Lago Municipal de Palmeiras de Goiás quando pulou na aguá fora da área destinada para banhistas e desapareceu.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas neste momento.

Além de caso de homem que desapareceu durante pesca no Lago Municipal de Palmeiras de Goiás, dois adolescentes morreram afogados em represa

Neste último sábado (28/12), dois adolescentes, de 14 e 16 anos, morreram afogados em um represa na cidade de Formosa, a cerca de 282 quilômetros da capital.

Conforme informações preliminares, Daniel Farias de Sousa estava nadando quando começou a se afogar. O outro adolescente, Bryan Santana, tentou socorrê-lo e pulou na represa.

Entretanto, Bryan, de 16 anos, não conseguiu salvar o amigo e acabou sendo arrastado pela água juntamente com Daniel, de 14 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o duplo afogamento aconteceu na Fazenda São Miguel, no distrito de Santa Rosa, em Formosa.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a corporação foi acionada para resgatar os corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade.