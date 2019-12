Idosa de 79 anos é resgatada após parte de casas desabarem, em Goiânia

Uma idosa de 79 anos foi resgatada, na noite deste domingo (29/12), depois que a parede e parte do telhado de duas casas desabaram, sendo uma delas a que a idosa estava. O incidente ocorreu em residências localizadas no Setor Bueno, em Goiânia. Apesar do susto, o desabamento não deixou feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a equipe foi acionada na noite deste domingo (29/12), para atender uma ocorrência de desabamento de parte de duas casas na capital. No local, as equipes encontraram uma parede e parte do telhado das casas caídos.

Casas não desabaram por conta de chuva ou vento, aponta Corpo de Bombeiros

Os bombeiros aturam na remoção de parte da edificação que estava instável, além de realizarem o atendimento a uma idosa de 79 anos, moradora de uma das casas, que apresentava sinais de hipertensão após o ocorrido. A idosa foi socorrida e levada ao Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) de Campinas.

Ainda conforme a corporação, não havia sinais de que o desabamento ocorreu por motivo de chuva ou vento. Pode ser que o incidente esteja relacionado com o tempo em que as casas foram construídas.

Ninguém se feriu com a queda da estrutura e após o atendimento, os moradores de ambas as casas foram orientados a desocupar os imóveis. O caso será apurado e a Defesa Civil fará uma vistoria no local.

Borracharia desaba e mata idoso, em Goiânia

Em outubro deste ano, um temporal atingiu a região norte da capital e derrubou uma borracharia. Um idoso que havia saído de casa para buscar um pneu morreu no desabamento. Testemunhas e funcionários do local disseram que perceberam que a estrutura começou a ceder e correram. Entretanto, parte do telhado e do muro acabou atingindo um homem que não conseguiu sair a tempo do local.

A região precisou ser isolada para que o corpo fosse retirado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Uma perícia foi realizada na borracharia.