Lissauer encerra 2019 com mais de R$ 2,9 milhões repassados para os municípios goianos

Focado nas demandas da população do Estado e mantendo sua atuação municipalista, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Lissauer Vieira (PSB), encerrou os trabalhos legislativos de 2019 com um saldo altamente positivo de emendas parlamentares repassadas aos municípios que representa na Casa de Leis. No total, foram destinados mais de R$ 2,9 milhões para 21 cidades goianas.

Segundo o chefe do Poder Legislativo, os recursos já foram pagos para as prefeituras e serão investidos em áreas essenciais, como saúde e educação. ”Com muito trabalho e esforço conseguimos garantir o pagamento das emendas parlamentares para 21 cidades goianas. Uma conquista de todos nós, mas, principalmente, da população do Estado de Goiás que será beneficiada com todos esses recursos”, disse o presidente da Alego.

Lissauer ressaltou também que o repasse dos valores é fruto das intensas negociações lideradas por ele com o objetivo de garantir junto ao Governo do Estado a efetivação das emendas impositivas, conquista da atual gestão. “Após diversos diálogos com o governador Ronaldo Caiado chegamos a um comum acordo e conseguimos garantir a aplicação das emendas impositivas. Acabamos com o “faz de contas” que a Assembleia vivia anteriormente e entramos em um consenso suprapartidário, em que o Parlamento saiu grande”, destacou.

Foram contempladas com as emendas as cidades de Castelândia, Chapadão do Céu, Edealina, Rio Verde, Indiara, Jandaia, Itajá, Mairipotaba, Acreúna, Amorinópolis, Aparecida do Rio Doce, Santo Antônio da Barra, Montividiu, Palminópolis, Itarumã, Paraúna, Porteirão, Portelândia, Turvelândia, Serranópolis e São Francisco de Goiás, todas elas representadas pelo deputado Lissauer.

Alta produtividade

Além do repasse das emendas parlamentares para dezenas de municípios goianos, o primeiro ano da 19ª Legislatura também ficou marcado pela alta produtividade do Poder Legislativo. Em 2019 foram apreciados um total de 3.077 matérias, incluindo projetos de lei de origem Parlamentar (380), da Governadoria (97), de outros Poderes e Órgãos (8), da Mesa Diretora (7), Emenda Constitucional (6), Parecer Contrário de Comissão (40), Vetos (24) e Requerimentos (2.515).

A quantidade de matérias apreciadas em plenário supera o ano passado, quando foram analisados 2.565 projetos. Segundo o presidente, os bons resultados de 2019 são parte do esforço dos parlamentares, novatos e veteranos, de buscar melhorias para os municípios goianos sem deixar de dialogar e entender os anseios das classes que representam.

“Diálogo foi uma das palavras chaves da nossa gestão. Nesse ano discutimos muito todos os projetos que passaram por aqui, realizamos várias audiências públicas, inclusive, percorremos todas as regiões do estado para ouvir a população quando tínhamos em pauta matérias mais polêmicas ou abrangentes, como foi o caso da LOA (Lei Orçamentária Anual) e da CPI da Enel”, explicou.