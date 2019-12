PM apreende 23 celulares e outros eletrônicos roubados, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu 23 celulares e outros eletrônicos roubados, além de dinheiro, no Setor Central, em Goiânia.

Conforme informações da PMGO, durante patrulhamento, a equipe foi comunicada que três homens teriam assaltado uma lanchonete e levado quatro celulares e uma quantia de aproximadamente R$ 2 mil. Um dos suspeitos estava armado.

Após o assalto, os suspeitos evadiram do local em direção ao Serra Dourada. Ao consultar a localização do sistema, constataram que o aparelho estava em uma residência no Setor Água Branca.

As equipes se deslocaram o local, encontraram alguns suspeitos próximos e realizaram a abordagem. Após revistas, foram encontrados aparelhos celulares roubados minutos antes.

No total, foram recuperados 23 celulares, 1 Ipad e várias peças de reposição, além de uma pistola de airsoft e a quantia de R$ 547,00. Os apreendidos estavam em posse de Heldevare José Correia Júnior, que possui uma loja no Camelódromo OK, localizado em Campinas.

Quatro homens estavam envolvidos e todos foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes pela prática dos crimes de roubo e receptação.

Além do caso onde a PM apreendeu 23 celulares e outros eletrônicos roubados, um homem foi preso roubando celulares na feira hippie, em Goiânia

Na segunda-feira (23/12), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem que estava furtando celulares na Feira Hippie, em Goiânia.

Segundo uma das vítimas, o jovem se passou por cliente e enfiou a mão por entre as roupas da banca e alcançou seu celular que estava carregando, porém foi visto por ela que acionou a corporação.

