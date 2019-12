Rio Verde terá voos diretos para São Paulo a partir de fevereiro de 2020

View this post on Instagram

Reduzimos a alíquota do ICMS do combustível da aviação em Goiás, de 15% para 7%, para impulsionar o turismo e os negócios no Estado. E vejam que, em apenas um mês, essa medida já está trazendo resultados positivos! A diminuição do imposto motivou a empresa VoePass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, a operar voos de Rio Verde a São Paulo em parceria com a Gol. A partir de fevereiro de 2020, serão seis voos por semana que vão beneficiar milhares de goianos da região Sul do Estado. #SomosTodosGoiás