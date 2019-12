Secretaria de Saúde de Goiás faz alerta sobre uso de fogos de artifício

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES) publicou, neste fim de semana, um alerta sobre o uso de fogos de artifício no réveillon. Conforme a pasta, o uso equivocado dos de foguetes e similares pode causar acidentes graves, como queimaduras, mutilações, amputações, perda da visão e lesões auditivas.

A Secretaria trouxe orientações do primeiro-tenente Cláudio Silva da Silveira, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que esclareceu que o cuidado com os fogos de artifício deve começar no ato da compra. Segundo ele, o consumidor deve verificar as condições da embalagem, que geralmente elas são lacradas e não podem apresentar umidade e nem estar amassados. Essas características são fundamentais para se ter uma ideia de como os fogos são estocados.

Também é importante ler os rótulos das caixas, onde há orientações de como utilizar os fogos de artifícios, os cuidados necessários e como proceder para que a brincadeira não termine em acidente.

Conforme o cirurgião plástico Fabiano Arruda, supervisor médico da Unidade de Queimados do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que também teve suas orientações transmitidas pela SES, “esta é uma época em que os casos de queimadura aumentam devido a acidentes com foguetes e rojões”. “As pessoas precisam estar mais atentas às situações de risco a que estão expostas e ser mais prudentes em relação a elas, pois observamos que a maioria dos acidentes com queimaduras podem ser evitados”, alerta.

De acordo com a SES, de julho de 2015 a junho de 2019, o Hugol atendeu 1.829 vítimas de queimaduras graves, de média e alta complexidade. Esse tipo de lesão traz também sequelas emocionais.

Secretaria de Saúde de Goiás traz alerta dos Bombeiros sobre risco de reutilização de fogos de artifício

O primeiro-tenente Cláudio Silva também faz outras recomendações: não usar isqueiros para acender os fogos de artifício, usar palitos de fósforo e de boa qualidade; e não armazenar fogos, mesmo em quantidade pequena. Ela enfatiza também o cuidado de nunca reutilizar fogos que tenham falhado. Caso isso ocorra, deve-se esperar em torno de 15 minutos para recolher o material e trocar na loja especializada em que tenha sido comprado.

Caso um acidente aconteça, a recomendação é acionar a emergência (Bombeiro – 193; Samu – 192) ou dirigir-se a uma instituição básica de saúde, como Cais, Ciams e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), visando a um primeiro atendimento para, caso seja necessário, ser encaminhado a uma unidade especializada, adequada ao perfil do paciente queimado.