Adolescente de 16 anos perde controle e capota carro com 3 crianças, em Perolândia

No carro estavam três crianças e dois adolescentes. Duas ficaram em estado grave e outras duas passaram por exames e apresentaram apenas escoriações leves. Um dos jovens sofreu traumatismo craniano, porém ainda não há informações concretas sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações de um veículo local, o acidente, que envolveu três crianças e dois adolescentes, aconteceu nesta segunda-feira (30/12) em uma estrada da zona rural de Perolândia.

Eles estavam voltando de um assentamento. Informações preliminares apontam que eles teriam ido até o local para buscar os amigos que foram levar um cavalo. Um adolescente de 16 anos conduzia o veículo, modelo Fiat Premium, que pertence ao pai.

Segundo informações, na ocasião do acidente em certo momento o volante do carro se desprendeu e fez com que o adolescente perdesse o controle do veículo, que capotou.

Entre os feridos, o caso mais preocupante é de um jovem que quebrou os ossos do tórax e teve morte cerebral (ainda não confirmada) devido ao traumatismo craniano durante o capotamento.

Segundo a mãe do garoto, é preciso esperar as 72 horas para confirmarem a morte cerebral, “mas o médico me disse que é certeza”.

A vítima mais jovem do grupo, também foi encaminhado a Santa Helena de Goiás, pois sofreu uma parada cardíaca e está com manchas na nuca e no pulmão.

Após a recuperação das vítimas, será apurado se houve omissão por parte dos responsáveis.