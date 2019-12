Ex-prefeito de Campinorte é autuado após posar ao lado de onça morta

Após ter uma foto viralizada na internet, onde aparece posando sorridente ao lado de uma onça-parta morta, o ex-prefeito de Campinorte Francisco Corrêa Sobrinho foi autuado por crime ambiental. O ex-gestor do município disse em depoimento à Polícia Civil que o animal foi morto por seus cães, que também ficaram machucados pela briga com a onça, e que achou o animal morto depois.

Francisco Corrêa também admitiu ter errado ao posar para a foto ao lado do bicho. “O meu erro maior foi de pegar essa onça, levar para minha casa, dependurar e tirar uma foto. Mandei a alguns amigos meus e vazou.”, explicou-se o ex-prefeito. Conforme o delegado Rafhael Neris Barboza, ele foi ouvido, liberado e responde por crime ambiental pela morte do animal silvestre sem autorização.

A onça-parda, ou Sussuarana, é uma espécie ameaçada de extinção. A foto que mostra o ex-prefeito ao lado do felino morto tem sido compartilhada e comentada nas redes sociais desde o último domingo (29/12). Quando as imagens chegaram à Polícia Civil, a corporação abriu uma investigação e autuou o ex-prefeito por crime ambiental.

Ex-prefeito de Campinorte disse que se deparou com a onça morta e os cachorros feridos

Francisco Corrêa contou em depoimento que havia ido ajudar o caseiro a tirar leite e, ao chegar ao curral, os cachorros (seis, no total) começaram a fazer barulho e ele decidiu verificar do que se tratava. “Me deparei com a onça já morta e meus cachorros feridos. Ela machucou bastante meus cachorros.”, disse.

Ainda de acordo com o depoimento de Francisco, a carcaça foi jogada no Rio dos Bois, que corta a propriedade rural. Uma equipe de policiais foi até a fazenda, mas não encontrou a carcaça.

O delegado Rafhael ouviu o ex-prefeito e registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Conforme ele, por ser um crime considerado “de menor potencial ofensivo”, o procedimento é encaminhar essa denúncia à Justiça, sem necessidade de indiciamento.