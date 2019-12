Foragido da justiça por estupro é capturado em Anápolis

Na noite desta segunda-feira (30/12), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) capturou um foragido da justiça por estupro na cidade de Anápolis.

A prisão aconteceu durante a Operação Cidade Segura, quando policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis abordaram o homem.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), um homem acusado de estupro, artigo 213 do Código Penal, que estava foragido da justiça foi capturado na noite desta segunda-feira (30/12).

Segundo os policiais que realizaram a prisão, na ocasião a corporação comandava a Operação Cidade Segura, por meio do 28º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Anápolis.

Além de captura de foragido da justiça por estupro, PC prendeu homem acusado de estuprar 5 menores, em Firminópolis

Em outubro deste ano, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu na quinta-feira (3/10) um homem acusado de estupro contra 5 menores, em Goiás.

Ele foi preso na cidade de Firminópolis, cidade localizada a 127 quilômetros de Goiânia, porém os crimes foram cometidos em Americano do Brasil.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás, policiais civis de Anicuns cumpriram na quinta-feira (3/10) um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 32 anos acusado de estupro.

O indivíduo é acusado de ter praticado conjunção carnal e atos libidinosos contra 5 menores, que não tiveram as idades reveladas. Segundo a polícia, todas as vítimas era de convívio familiar do suspeito.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Estado de Goiás, as vítimas teriam sido abusadas em diverso períodos nos últimos oito anos, na cidade de Americano do Brasil, onde o investigado morava.

Antes de ser preso, o acusado de estupro havia se mudado e passou a morar em Firminópolis, onde foi localizado e preso.

Preso preventivamente, ele foi encaminhado à unidade prisional de Anicuns.