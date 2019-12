Homem é resgatado após sofrer lesão durante limpeza de calha, em Itumbiara

Um homem foi resgatado no telhado de uma casa após sofrer uma lesão no joelho durante a limpeza da calha. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) precisou ser acionada. O incidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (30/12), em Itumbiara, na região Sul do estado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima subiu no telhado para realizar a limpeza das calhas e durante o serviço bateu com o joelho no madeiramento do telhado o que provocou uma lesão. O CBMGO foi acionado e com técnicas de salvamento em altura a vítima foi retirada do telhado. Após o resgate, o homem foi transportado para o Hospital Municipal de Itumbiara.

Além de homem resgatado em telhado durante limpeza de calha, PMs resgatam menino pendurado em sacada

Um menino de 1 ano e oito meses foi resgatado por policiais militares depois de se pendurar na sacada de prédio. Ele estava a uma altura de 6 metros, onde ficou por cerca de dez minutos. De acordo com os PMs que atuaram na ocorrência, a mãe do bebê estava desmaiada dentro do apartamento. O caso ocorreu nesta segunda-feira (30/12), em São sebastião, no Distrito Federal.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dois PMs identificados como sargento Márcio Alessandro e cabo Lúcio, em patrulha pela Avenida Central avistaram o menino pendurado na sacada do edifício.

A criança subiu numa cadeira e se pendurou a uma altura de cerca de seis metros de altura. “Assim que eu vi a cena, liguei para os bombeiros”, contou o sargento. No entanto, devido a urgência os PMs agiram para salvar o menino.

O sargento relatou ainda que viu um carro de manutenção de telefonia passando na rua, não pensou duas vezes e pediu a escada do veículo para resgatar o bebê. “Estava muito apavorado com a situação porque tenho um neto da mesma idade dele”, revelou. Com o equipamento, o menino foi retirado da sacada em segurança.