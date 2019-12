Idosa de 60 anos é esfaqueada em várias partes do corpo por neto, em Catalão

Uma idosa, de 60 anos, foi esfaqueada em várias partes do corpo na tarde desta segunda-feira (31/12), em Catalão, na região Sudoeste do estado. O principal de cometer a agressão é o neto da vítima.

Conforme informações, o jovem, de 20 anos, estava sob o efeito de drogas e alucinado no momento em que agrediu a avó idosa. Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM) para atender a ocorrência.

A idosa teve ferimentos no tórax, abdômen, perna direita e braço direito. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde municipal, onde passou por cirurgia e está em estado regular.

Após cometer o crime, o homem fugiu, mas acabou sendo preso em flagrante instantes depois pela Polícia Militar (PM). Transtornado na delegacia, ele não permitiu registro fotográfico por parte dos policiais.

Além da idosa de 60 anos que foi esfaqueada em várias partes do corpo por neto, em Catalão, outro idoso foi espancado por filho, em Aparecida de Goiânia

Um idoso de 70 anos denunciou o filho depois de ser espancado dentro de casa. O caso ocorreu na quarta-feira (25/12), feriado de Natal , dentro da casa da família, no Setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. O suspeito de agressão foi preso.

Informações preliminares apontam que o filho do idoso, um homem de 40 anos, que estava bêbado, teria se revoltado após chegar em casa e não encontrar a mãe no local. Com raiva da situação, ele agrediu o pais com diversos socos e chutes.

Após o ocorrido, a vítima, um idoso de 70 anos, foi à delegacia localizada no Setor Cruzeiro do Sul, onde moram, e denunciado o filho. Segundo informações da Polícia Militar, o idoso estava bastante abalado e apresentando diversos ferimentos pelo corpo e hematomas em um dos olhos.

A PM foi acionada e uma equipe do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prendeu o filho do idoso ainda na casa. Ainda conforme a corporação, o homem estava agressivo e alterado. Em alguns momentos ele confessou ter agredido o pai e em outros negou o crime.

Ele deve responder por violência contra pessoa idosa e lesão corporal.