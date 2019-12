Mãe e filho desaparecem após sair em viagem para ver filha e irmã, em Goiás

Uma mãe, de 35 anos, e o filho, de 4 anos, estão desaparecidos após sair em viagem para ver filha e a irmã no interior de Goiás. Os dois saíram de Itumbiara com destino a cidade de Cavalcante, a 513 quilômetros da capital, e Colinas do Sul, 396 quilômetros de Goiânia.

A mulher, identificada como Iraci Lima dos Santos, saiu de casa com o filho, Kauã Oliveira, antes do natal para visitar os parentes que moram em cidades de Goiás.

Entretanto, conforme informações de familiares repassadas ao G1, a última vez que a mulher deu notícias foi quando chegou na Rodoviária de Goiânia, no dia 22 de dezembro.

De acordo a irmã de Iraci, que é diarista, ela saiu de Bom Jesus de Goiás em um ônibus com destino a Itumbiara, de onde pegou outro veículo para Goiânia.

Na rodoviária de Goiânia, Iraci publicou vídeos curtos nas redes sociais e não deu mais notícias. A irmã afirma que “está todo mundo preocupado”.

A diarista pretendia visitar a filha, moradora de Cavalcante, e a irmã, que reside em Colinas do Sul. Entretanto, não chegou aos destinos, não atende o celular nem responde mensagens em aplicativos.

Dois dias após o sumiço, a família registrou o desaparecimento e agora a Polícia Civil deve investigar o caso.

Além da mãe e filho que desapareceram após sair em viagem para ver filha e irmã, trilheiros sumiram na Chapada dos Veadeiros, em Goiás

Os cinco trilheiros que estavam desaparecidos desde o domingo (20/10), na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, foram localizados na manhã de terça-feira (22/10). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), que atuava nas buscas com helicóptero e Bombeiros Militares Especialistas em Busca e Resgate com Cães (BREC).

Eles foram encaminhados para local seguro e a informação até o momento é que todos passam bem. Conforme informado pela corporação, as vítimas estavam em um local de difícil acesso e conseguiram fazer sinal de fumaça para facilitar a localização.

O grupo saiu na sexta-feira (18/10), para realizar a Travessia Leste, saindo da região do Sertão Zen, passando pela parte de cima do Vale dos Macacos. O destino final seria na Cachoeira do Dragão, no domingo (20/10). A trilha para travessia do local, com percurso de cerca de 50 quilômetros, tem duração de três dias. No entanto, eles não compareceram ao ponto de encontro marcado e foram dados como desaparecidos.