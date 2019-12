Mulher tenta entrar em presídio com maconha escondida nas partes íntimas, em Planaltina

Uma mulher foi flagrada, nesta segunda-feira (30/12), por servidores de uma Unidade Prisional (UP) tentando entrar com maconha escondida nas partes íntimas, em Planaltina, a 261 quilômetros da capital.

O flagrante aconteceu no momento que a mulher chegou na unidade e foi passar por revista pessoal. Ela apresentou nervosismo ao ser indagada sobre a presença de ilícitos.

Ela então foi conduzida à Unidade Prisional Especial de Planaltina onde passou novamente por uma revista minuciosa do body scanner, momento que o entorpecente foi detectado.

A jovem, de 20 anos, estava com uma porção semelhante à maconha escondida nas partes íntimas. Ela visitaria o companheiro que cumpre pena pela prática dos crimes de furto, associação criminosa, posse e comercialização de armas de fogo, além de outros crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

Diante da situação, os agentes plantonistas conduziram a jovem à unidade de saúde para confecção de laudo médico e, em seguida, encaminhada para a delegacia municipal onde foi lavrado auto de prisão em flagrante.

A direção da unidade, pertencente à 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), abriu procedimentos administrativos internos para averiguar a situação e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

O entorpecente apreendido está à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.

Em outro caso, mulher tenta entrar em presídio com drogas escondidas nas partes íntimas, em Planaltina

Na quinta-feira (14/11) uma visitante com drogas nas partes íntimas tentou entrar na Unidade Prisional de Formosa. A mulher, de 43 anos, estava com cocaína, fumo e ecstasy. Ela foi flagrada quando os servidores penitenciários realizavam o procedimento de revista pessoal por meio do body scanner em dia de visita.

De acordo com informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a prisão aconteceu quando servidores do Presídio Estadual de Formosa evitaram a entrada de uma visitante com drogas nas partes íntimas.

A mulher estava portando 96 gramas de maconha, 92 gramas de cocaína, 28 gramas de fumo e cerca de 30 comprimidos de Ecstasy. Ela estava no local para visitar seu companheiro que cumpre pena na unidade.

De acordo o diretor da presídio, José Carlos Braga, a mulher foi flagrada quando os agentes plantonistas realizavam o procedimento de revista pessoal por meio do body scanner. “Mediante a comprovação, a visitante, de forma espontânea, retirou os entorpecentes”, ressalta Braga.

Diante dos fatos, de imediato, a mulher foi conduzida à delegacia do município.