Passageiros do Eixo Anhanguera recebem doces e balinhas de Papai Noel do Eixão

Durante alguns dias deste mês de dezembro, um motorista da Metrobus distribuiu doces e balinhas aos passageiros do Eixo Anhanguera. Inspirado no espírito natalino, ele ficou conhecido como Papai Noel do Eixão.

Em todas as viagens, assim como o bom velhinho Papai Noel, José Antônio Pereira carrega um saco de doces e balinhas. Este ano, o motorista chegou a entregar 30 quilos de guloseimas aos passageiros do Eixo Anhanguera.

De acordo com informações da Metrobus, um motorista da empresa, José Antônio Pereira, fez de um ônibus do Eixo Anhanguera seu trenó. Inspirado no espírito natalino, José entre os dias 23 a 25 de dezembro deste ano entregou doces e balinhas a todos passageiros que passaram por ele no ônibus.

Papai Noel do Eixão entrega guloseimas a passageiros do Eixo Anhanguera há 19 anos

De acordo com informações da Metrobus, o Papai Noel do Eixão tem 56 anos e utiliza a fantasia do bom velhinho há 19 anos.

“Tudo começou com uma brincadeira há muitos anos. Disseram que eu estava gordinho na época. Fizeram o desafio e me deram a roupa de Papai Noel. Acabou que saí uma vez e os passageiros gostaram. Todos ficaram muito alegres. Desde então, nunca mais deixei de sair nesta época do ano”, relembrou.

Em todas as viagens, assim como o bom velhinho, José carrega um saco de doces e balinhas. Somente neste ano, José chegou a entregar 30 quilos de guloseimas aos passageiros do Eixo Anhanguera. “Todos se encantam quando me veem. É criança e adulto. Acho até que os adultos se emocionam mais”.

Ainda segundo informações da Metrobus, o Papai Noel do Eixão tem um filho, de 13 anos, que fica todo orgulhoso quando vê o pai fantasiado. “Ele acha a maior maravilha. Ele tira foto, mostra pros coleguinhas. Fala que é filho do papai noel”. O filho até já acompanhou o pai em algumas viagens vestido de duende.