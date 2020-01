Bombeiros resgatam cobra dentro de galinheiro, em Ceres

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para fazer o resgate de uma cobra que estava dentro de um galinheiro, no município de Ceres, a cerca de 158 quilômetros de Goiânia, na região central do estado.

Conforme informações dos bombeiros militares, a guarnição foi acionada nesta terça-feira (31/12) para capturar uma jiboia em uma residência localizada em Ceres.

De acordo com os moradores, o animal foi visto dentro de um galinheiro e, em seguida, eles acionaram a corporação para a captura do réptil. Os militares então utilizaram técnicas de captura e contenção de animais silvestres.

Segundo o CBMGO, o animal não apresentava ferimentos e, após ser capturado, foi solto em uma área de reserva da região. No vídeo gravado durante a ação é possível ver o momento exato do resgate:

Além da cobra resgatada dentro de galinheiro, em Ceres, outra foi encontrada dentro de residência, em Piracanjuba

No último dia 24 de novembro, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Morrinhos foi acionada para resgatar uma cobra sucuri de quase 7 metros, que foi encontrada por um fazendeiro em sua casa, em Piracanjuba.

A cobra foi levada pelo próprio fazendeiro até um posto da Polícia Militar (PM), que acionou os bombeiros.

A sucuri, de quase 7 metros de comprimento, foi encontrada na zona rural de Piracanjuba. Conforme o Corpo de Bombeiros, um fazendeiro da região levou um susto ao achar o animal dentro de casa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o proprietário da residência onde a cobra sucuri foi encontrada capturou o bicho e o levou até um posto da Polícia Militar.

Diante da situação, os policiais acionaram os bombeiros e a equipe usando de técnicas de captura e contenção de animais silvestres, capturou a cobra sucuri e a soltou em ambiente natural.