Dois homens são baleados em festa de virada de ano, em Pirenópolis

Dois homens foram baleados na manhã desta quarta-feira (1/1) em uma festa de virada de ano na Avenida Benjamin Constante, no Centro de Pirenópolis.

Testemunhas afirmaram que as duas vítimas se desentenderam com grupo de pessoas que estava no local e, durante a briga, um homem pegou a arma e atingiu os dois rapazes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, que tiveram ferimentos no braço e na perna. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde local para receber atendimento médico.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado para identificar o autor dos disparos, que não se encontrava mais no local quando os militares chegaram.

Além dos dois homens baleados em festa de virada de ano, em Pirenópolis, um adolescente foi encontrado morto, em Goiânia

Um adolescente foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (1/1), no no Bosque Deputado José Eduardo Nascimento, no Parque das Amendoeiras, em Goiânia.

O corpo foi encontrado por moradores da região, que acionaram a Polícia em seguida. O adolescente apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região do pescoço.

O caso agora segue sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) para saber a autoria e motivação do crime.

Em outro caso, jovem foi morto dentro de casa nesta quarta-feira (1/1), em Aparecida de Goiânia

O primeiro dia do ano de 2020 foi marcado com violência. Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta quarta-feira (1/1), em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, a vítima estava em casa, localizada na Avenida dos Missionários, no Jardim Maranata, quando foi baleado. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e foi atingido novamente.

O jovem, identificado como Ivan Romário do Carmo de Oliveira, levou aproximadamente cinco disparos no rosto e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Informações preliminares de testemunhas apontam que ele teria discutido em um bar onde foi comemorar a virada de ano com os amigos. Os policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) agora apuram a autoria e motivação do homicídio.