Filmes de ‘Harry Potter’ entram na Netflix e internautas agradecem

O que os fãs de Harry Potter tanto pediam tornou-se, enfim, realidade neste primeiro dia de 2020: filmes da saga entraram no catálogo da Netflix. A notícia é boa, mas em partes, porque a plataforma anunciou a inclusão apenas das quatro últimas produções.

A solicitação dos internautas era antiga e virou meme. A cada nova série ou longa-metragem que a empresa anunciava nas redes sociais, diversos seguidores perguntavam: “e Harry Potter?”.

Com bom humor, a plataforma sempre respondia, ou desviando do assunto ou explicando que o processo para inclusão era demorado.

Nesta quarta-feira, 1º, a Netflix satisfez a vontade dos internautas. “Foi aqui que pediram? A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte partes 1 e 2 estão lá esperando vocês”, anunciou no Twitter.

Pelo Instagram, a plataforma disse que “um ano que começa com os 4 últimos filmes de Harry Potter disponíveis na Netflix tem tudo pra dar certo. Pode vir, 2020!”.

Muitos fãs agradeceram, mas a expectativa com base nas primeiras reações é que eles continuem reclamando e pedindo pela disponibilização da outra metade da saga.