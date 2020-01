O primeiro dia do ano de 2020 foi marcado com violência. Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta quarta-feira (1/1), em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, a vítima estava em casa, localizada na Avenida dos Missionários, no Jardim Maranata, quando foi baleado. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e foi atingido novamente.

O jovem, identificado como Ivan Romário do Carmo de Oliveira,levou aproximadamente cinco disparos no rosto e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Informações preliminares de testemunhas apontam que ele teria discutido em um bar onde foi comemorar a virada de ano com os amigos. Os policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) agora apuram a autoria e motivação do homicídio.

Além do jovem de 19 anos é morto a tiros dentro de casa, em Aparecida de Goiânia, uma mulher foi morta pelo companheiro em fazenda onde trabalhavam, em Rio Verde

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada no fim da noite desta sexta-feira (20/12) para atender uma ocorrência de feminicídio, em Rio Verde. Um homem é suspeito de matar a esposa a tiros na fazenda onde trabalhava.

A solicitação foi feita por um dos donos da fazenda, alegando que um de seus funcionários possivelmente assassinou a própria esposa. Ele foi identificado como Antônio Marcos Lima Fidelis.

O homem, juntamente com seu filho, se dispôs a mostrar aos militares o caminho para chegar no local. No momento que entraram na Fazenda Rio Verdinho, eles foram em direção a casa de um outro morador, onde teria acontecido a agressão.

Os militares encontraram a mulher caída, já sem vida e então solicitaram apoio da Polícia Técnico-Científica. Os peritos confirmaram o óbito, e a vítima, Rosyene Domingos dos Santos, de 31 anos, foi alvejada com um disparo de arma de fogo.

Após cometer o crime, Antônio Marcos tomou rumo ignorado e ainda encontra-se foragido. Quando capturado, deve responder pelo crime de feminicídio por razões do sexo feminino.