Jovem morre afogado em lago de Itarumã na virada do ano

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (1/1) em um lago de Itarumã, município a 370 quilômetros de Goiânia. O corpo do jovem, que veio a óbito por afogamento, foi encontrado a aproximadamente oito metros de profundidade.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás começaram as buscas por Thyerre Luthyano Oliveira Silva, de 22 anos, no início da manhã. Segundo a corporação, Thyerre teria se afogado no lago municipal Dona Júlia, em Itarumã, na virada do ano – madrugada do dia 31/12 para 1/1.

Após algumas horas de buscas, o corpo do rapaz foi encontrado no Lago Dona Júlia, pouco tempo depois do meio-dia, a aproximadamente oito metros de profundidade.

Ainda não há informações sob quais circunstâncias ocorreu o afogamento do rapaz. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PM).

Amigos lamentam morte de jovem afogado em lago de Itarumã durante virada do ano

O jovem Thyerre Luthyano era morador do município goiano de Rio Verde. Pelas redes sociais, parentes e amigos lamentaram sua morte e manifestaram pesar pela perda do rapaz. Em seu perfil no Facebook, um amigo da vítima comentou: “Vai em paz meu mano,que deus conforte a todos os familiares e amigos, só tenho a lamentar essa perda de um pessoa tão de boa, simples, humilde, nossos corações corta (sic) em saber que vc se foi”.

Um outro amigo comentou: “Ainda sem acreditar que você se foi meu parceiro, que Deus te receba de braços abertos e que olhe a gente dai de cima, você vai fazer muita falta irmão, um dia nos veremos novamente 😔 #luto”.

Em uma postagem, uma prima da vítima anunciou o local do velório de Thyerre, a ser realizado no bairro Santa Cruz 2, no município de Rio Verde.