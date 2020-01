PRF apreende 40 quilos de maconha em carro com bebê, em Rio Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde da última terça-feira (31/12), último dia de 2019, a quantidade de 40 quilos de maconha escondida em um carro onde estava um bebê de apenas quatro meses de idade. A apreensão foi feita na BR-060, em Rio Verde, sudoeste de Goiás.

Segundo a corporação, os policiais rodoviários federais pararam um veículo depois de observarem o mau estado de conservação e desgaste dos pneus. Entretanto, o que encontraram ia além de um carro em condições ruins.

Durante a fiscalização, ainda conforme informações da PRF, os agentes sentiram forte odor do entorpecente e encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 38,7 kg, dentro de três bagagens acondicionadas no porta malas.

Elas estavam escondidas sob roupas e itens infantis que os policiais acreditam terem sido colocados para ludibriar a fiscalização. No veículo estavam dois homens, uma mulher e um bebê de quatro meses de idade. Eles disseram à polícia que saíram que Dourados/MS com destino a Goiânia.

O conselho tutelar foi acionado para acompanhar a criança e o trio encaminhado para a polícia civil de Rio Verde.

Além de apreensão de drogas em Rio Verde, em outra ocorrência PRF flagrou 300 quilos de drogas em caminhonete com fundo falso, em Luziânia

No dia 10 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 300 quilos de maconha em um fundo falso de uma caminhonete, na BR-040, próximo a cidade de Luziânia.

O flagrante aconteceu no km 24 durante uma fiscalização na rodovia devido a grande quantidade de roubo de gado na região.

Durante a abordagem, na época, os agentes desconfiaram da atitude do condutor, que apresentava nervosismo. Ao ser questionado, ele disse ter saído de Luziânia à caminho de Cristalina, mas dentro do veículo foi encontrado um tíquete do pedágio de Ipameri, Goiás.

Conforme informações da PRF, a caminhonete onde as drogas estavam escondidas era identificada com placas do Paraná. O condutor, de 29 anos, foi preso e foi indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na ocasião, a ocorrência foi encaminhada à Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).