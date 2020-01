Atriz que participou de ‘Capitão América’ é acusada de matar a mãe

Uma atriz que teve um pequeno papel no filme Capitão América: O Primeiro Vingador é acusada de esfaquear e matar a própria mãe dentro de uma casa suburbana de Kansas City, cidade do Estado de Missouri, nos Estados Unidos.

Mollie Fitzgerald, de 38 anos, foi presa na terça-feira, dia 31 de dezembro, pela polícia em Olathe, Kansas, segundo informou o jornal Kansas City Star. Acusada de assassinato em segundo grau e presa sob fiança de US$ 500 mil, ela interpretou Stark Girl na produção da Marvel.

A vítima, Patricia “Tee” Fitzgerald, de 68 anos, foi encontrada morta no dia 20 de dezembro na própria casa, segundo as autoridades. O site IMDb diz que Mollie Fitzgerald é diretora e produtora de filmes, além de atriz. Ela trabalhou principalmente em filmes de baixo orçamento, incluindo The Lawful Truth em 2014 e The Creeps em 2017.

Além de atuar como Stark Girl em Capitão América, a atriz trabalhou como assistente do diretor, Joe Johnston. O filme arrecadou US$ 176,6 milhões nos Estados Unidos.

Gary Hunziker, irmão de Patricia, disse que sabia poucos detalhes sobre as circunstâncias que cercam o crime. “Ficamos chocados”, afirmou, completando que “não importam as circunstâncias – a perda de uma irmã é o que importa”. Fonte: Associated Press.