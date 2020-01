Bebê de 1 ano morre após se afogar em piscina de casa, em Anápolis

Uma bebê de 1 ano e 3 meses morreu após se afogar na piscina de casa, nesta quarta-feira (1º/1), feriado de Ano Novo. O incidente ocorreu em uma residência localizada no Residencial Boa Esperança, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. O corpo será sepultado nesta quinta-feira (2/1).

O afogamento ocorreu na manhã de quarta-feira (1º/01), quando a bebê tentou pegar um balão dentro da piscina. A mãe havia se afastado por alguns instantes para ir ao banheiro. A menina, identificada como Helena, chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu no local.

Após o ocorrido, a família da bebê compareceu à Central de Flagrantes para informar as autoridades sobre o afogamento. Um lado cadavérico foi pedido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da cidade.

Além de bebê, jovem morre após se afogar em lago de Itarumã na virada do ano

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (1/1) em um lago de Itarumã, município a 370 quilômetros de Goiânia. O corpo do jovem, que veio a óbito por afogamento, foi encontrado a aproximadamente oito metros de profundidade.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) começaram as buscas por Thyerre Luthyano Oliveira Silva, de 22 anos, no início da manhã. Segundo a corporação, Thyerre teria se afogado no lago municipal Dona Júlia, em Itarumã, na virada do ano – madrugada do dia 31/12 para 1/1.

Após algumas horas de buscas, o corpo do rapaz foi encontrado no Lago Dona Júlia, pouco tempo depois do meio-dia, a aproximadamente oito metros de profundidade. Ainda não há informações sob quais circunstâncias ocorreu o afogamento do rapaz. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PM).

Despedida

O jovem Thyerre Luthyano era morador do município goiano de Rio Verde. Pelas redes sociais, parentes e amigos lamentaram sua morte e manifestaram pesar pela perda do rapaz. Em seu perfil no Facebook, um amigo da vítima comentou: “Vai em paz meu mano,que deus conforte a todos os familiares e amigos, só tenho a lamentar essa perda de um pessoa tão de boa, simples, humilde, nossos corações corta (sic) em saber que vc se foi”.