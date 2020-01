Cinco primeiros dias do ano devem ser de muita chuva em Goiás, diz previsão

Os primeiros dias do ano serão marcados por muita chuva em Goiás, segundo previsão. As nuvens carregadas pairam sobre o Centro-Oeste pelo menos até o próximo domingo (5/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuvas intensas nas regiões Central, Sul, Norte e Noroeste do estado.

A partir desta sexta-feira (3/1), segundo previsão do ClimaTempo, “um grande sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica entre o Sul do Brasil, o Paraguai, o Mato Grosso do Sul e São Paulo fazendo com que muitas áreas de instabilidade se espalhem sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil.”

Esse sistema de baixa pressão atmosférica deve continuar por vários dias. Ainda conforme a previsão, até o domingo, “uma grande quantidade de nuvens carregadas se forma sobre o Sudeste e sobre o Centro-Oeste e todos os estados destas Regiões vão ter muitas pancadas de chuva.”

Chuva forte marca primeiro dia do ano em Goiás

O feriado de Ano Novo em Goiás foi marcado por uma forte chuva, que deixou estragos em casas, estabelecimentos comerciais e ruas alagadas. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goias (CIMEHGO), da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), as rajadas de vento, somente em Goiânia, estavam a 60,4km/h.

Veja abaixo a relação de precipitação de chuva registrada na capital e em algumas cidades do interior:

Regiões de Goiânia

Região Central :14,80mm rajada de vento de 60,4km/h

Região Norte (Goiânia 2): 1,8mm rajada de vento de 36,0km/h

Região Norte (Balneário Meia Ponte): 0,0mm

Região Norte (Santa Genoveva): 33,4,0mm rajada de vento de 36,7km/h

Região Leste (autódromo): 23,6mm rajada de vento de 56,1km/h

Região Leste (Jardim Olinda): 73,2mm em praticamente 1 hora

Região Noroeste (aeródromo): 2,4mm rajada de vento de 18,0km/h

Em municípios goianos