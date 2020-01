Criança de 12 anos morre e sete pessoas ficam feridas em acidente, em Niquelândia

Uma criança de 12 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (1/1), na Avenida Brasil, no Jardim Planalto, em Niquelândia, na região norte do estado.

Conforme informações, as vítimas estavam em uma kombi e bateram contra um caminhonete. Com o impacto, a porta do veículo abriu e os passageiros foram arremessados para fora.

O socorro foi acionado para socorrer as vítimas, mas a menina de 12 anos não resistiu aos ferimentos e morreu instantes depois de ser socorrida. Os outros ocupantes da kombi tiveram fraturas nas pernas e braços e foram encaminhados para um hospital da cidade.

Além do acidente onde criança de 12 anos morreu e sete pessoas ficam feridas, em Niquelândia, outra batida grave deixou seis pessoas feridas, em Uruaçu

Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (1/1), após dois motoristas bêbados provocarem um grave acidente na BR-414, km 401, em Corumbá de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos, sendo um Fiat Strada e um GM Astra, se chocaram frontalmente e os todos ocupantes ficaram gravemente feridas.

Segundo levantamentos preliminares, o Fiat Strada seguia no sentido Corubá- Anápolis quando colidiu com o Astra, que seguia no sentido contrário.

No Fiat Strada estava um casal, que não foi identificado e no outro veículo estavam quatro pessoas, sendo o motorista, de 48 anos; sua esposa, também de 48 anos; a filha do casal, de 22 anos; e um amigo, de 24 anos.

Com o impacto, o Fiat ficou bastante danificado e o motorista ficou preso às ferragens. Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e uma Unidade de Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionadas para atender a ocorrência.

No local, as vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Anápolis.