Em Goiás, Centro Juarez Barbosa começa 2020 em situação caótica

A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, centro de referência estadual na dispensação de medicamentos de uso ambulatorial, amanheceu em situação caótica nesta quinta-feira (2/1), a primeira do ano. Em um vídeo enviado à reportagem do Dia Online, é possível ver dezenas de pessoas aguardando na central localizada em Goiânia para terem a senha chamada e pegarem seus medicamentos. Idosos, doentes e crianças, em pé, aguardam há mais de uma hora para serem atendidos.

A situação no local chegou a tal ponto nesta manhã que as pessoas que aguardam para pegar seus medicamentos se amontoam na rampa de acesso ao interior do local. Entre as reclamações dos presentes está a longa demora para o atendimento e a superlotação.

A unidade do Juarez Barbosa conta com recursos do governo federal e estadual, e disponibiliza 139 medicamentos em 215 apresentações farmacêuticas, para o tratamento de 91 Doenças/Agravos. As dispensações dos medicamentos seguem critérios de diagnóstico, indicação e tratamento, inclusão e exclusão, esquemas terapêuticos, monitorização, acompanhamentos e demais parâmetros contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Veja o vídeo da situação no local:

Secretaria diz que Juarez Barbosa “enfrenta demanda atípica nesta quinta-feira”

Procurada pela reportagem do Dia Online, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) alegou que a presente situação no Centro Juarez Barbosa se deve a uma “demanda atípica” para esta manhã. Conforme a pasta, uma grande quantidade pacientes procuraram a unidade fora da data agendada.

A Secretaria garante ainda que “todos os pacientes que chegarem na unidade até às 17 horas serão atendidos”. Veja a nota na íntegra abaixo:

“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), informa que a Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa enfrenta uma demanda atípica nesta quinta-feira, 2, devido a grande quantidade de pacientes que procuram à unidade para retirar seus medicamentos fora da data agendada. Devido aos feriados de final de ano, houve grande ausência de pacientes agendados para os dias 23, 26 e 27 de dezembro de 2019 para retirar seus medicamentos na unidade, resultando no aumento expressivo de pacientes neste primeiro dia útil do ano. A SES-GO informa que todos os pacientes que chegarem na unidade até às 17 horas serão atendidos e orienta aos pacientes que procurem à unidade no dia agendado para a retirada dos seus medicamentos, evitando filas e, consequentemente, longa espera para atendimento.”