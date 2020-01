Homem é preso suspeito de agredir cunhada com socos e pontapés, em Goianésia

Um homem de 26 anos foi preso, nesta quarta-feira (1/1), suspeito de agredir a cunhada, de 24 anos, com socos e pontapés, em Goianésia, na região central do estado.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Muniz Falcão, região leste de Goianésia. A solicitação foi feita pela vítima.

Conforme relatado pela mulher, seu cunhado a agrediu com socos e pontapés, causando escoriações no lado direito do pescoço. Ele estava embriagado e bastante agressivo.

Quando chegaram ao local, os militares conseguiram efetuar a prisão do suspeito, que foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Além do homem preso suspeito de agredir cunhada com socos e pontapés, outro teve a mesma prática com a companheira, também em Goianésia

Um homem, de 36 anos, foi preso na segunda-feira (9/12) suspeito de agredir sua companheira com socos e pontapés, em Goianésia, a cerca de 178 quilômetros da capital, na região central do estado.

O caso aconteceu por volta de 03h12, no Parque Araguaia, e foi denunciado à Polícia Militar de Goiás. Confirme informações da vítima, seu companheiro lhe havia agredido e causado lesões pelo corpo.

Após denunciar o caso, a mulher, de 38 anos, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local para receber atendimento médico. Ela contou aos militares que foi agredida com socos e pontapés, causando lesões na face, boca e nos braços.

Diante das informações, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Ele deve responder por lesão corporal dolosa, por violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em Morrinhos, outro foi preso por violência doméstica

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu na quinta-feira (3/10) um homem condenado por violência doméstica, que estava foragido em Morrinhos.

Conforme a Polícia Civil de Goiás, a prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Morrinhos, nessa quinta-feira (3/10), que efetuou o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de U. J. C., de 38 anos.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, sendo então cumprido o mandado de prisão que se encontrava em aberto. Em seguida, foi encaminhado para a unidade prisional de Morrinhos.

De acordo com a polícia, além da condenação pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, U. J. C. ainda possui registros criminais por embriaguez ao volante e tentativa de furto qualificado.