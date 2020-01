Homem mata jovem, joga corpo em estrada de Goiás e finge assalto à PM

Um homem foi preso depois de matar uma jovem, que havia conhecido em uma festa, jogar o corpo dela às margens de uma estrada que dá acesso a Cabeceiras de Goiás e acionar a Polícia Militar alegando ter sido vítima de assalto. O crime brutal ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1/1), feriado de Ano Novo, entre o estado goiano e Minas Gerais.

De acordo com levantamento inicial, Paulo Henrique Fernandes de Jesus havia conhecido Ana Victoria Santos Gomes, de 20 anos, em uma festa. Ela morava em Formosa. Na noite antes do crime eles haviam saído e durante a madrugada, dentro do carro, eles teriam se desentendido e ele acabou agredindo a jovem, que ameaçou chamar a polícia.

Com medo de ser preso, ainda conforme apuração da PM, Paulo Henrique pegou o macaco hidráulico – ferramenta usada para levantar os veículos – e desferiu ao menos três golpes contra a cabeça da vítima. Ao perceber que a jovem estava morta e que o carro havia ficado sujo de sangue, decidiu atear fogo no veículo, para sumir com as provas.

Suspeito acionou PM alegando ter sido vítima de assalto após matar jovem e jogar corpo em estrada de Goiás

Após o crime, o homem acionou a Polícia Militar alegando ter sido assaltado. No relato à PM, Paulo Henrique contou que estava em Cabeceira Grande, Minas Gerais, próximo a saída para Unaí, mantendo relações com Ana Victoria, quando um outro carro, modelo gol G5, parou em sua frente com farol alto, de onde desceram dois homens e os abordaram.

Ele contou que momentos depois os criminosos o fizeram descer do carro e seguiram somente com Ana Victoria. O assalto, segundo Paulo Henrique, ocorreu por volta das 5h30.

O carro do homem foi encontrado queimado em uma lavoura de feijão a aproximadamente três quilômetros de Cabeceira Grande, no estado mineiro. Já o corpo de Ana Victoria foi encontrado às margens de uma rodovia que dá acesso a Cabeceiras de Goiás. As cidades fazem divida entre os dois estados.

Ao ser ouvido pela polícia, Paulo Henrique se confundiu e acabou confessando o crime e onde havia escondido o corpo da jovem. Equipes da PM de Minas Gerais e de peritos de Unaí compareceram ao local, assim como a PMGO e peritos goianos, já que o corpo de Ana Victória foi encontrado em Goiás.

Ainda não se sabe onde ocorreu a festa, como Ana Victoria conheceu Paulo Henrique e como eles foram parar na divisa entre Minas e Goiás. O caso será investigado.