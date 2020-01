Menina de 9 anos cai em fossa enquanto brincava, em Valparaíso de Goiás

Uma menina de apenas 9 anos de idade caiu em uma fossa de 6 metros de profundidade enquanto brincava na tarde da última quarta-feira (1/1), primeiro dia do ano, em um bairro de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A tampa da fossa acabou cedendo quando a menina pulou em cima dela durante a brincadeira.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a criança brincava junto com outras amiguinhas na rua, quando o acidente aconteceu. A menina teria pulado em cima da tampa da fossa, que não resistiu ao peso da criança e acabou cedendo. A menina caiu dentro do buraco com cerca de 50 centímetros ocupado por esgoto.

De acordo com o que foi adiantado por um veículo local, os bombeiros militares utilizaram uma escada e auxiliaram a vítima, que conseguiu subir os degraus. Ela foi imobilizada e socorrida, reclamando de dores nos pés e no tórax. Não houve suspeita inicial de fraturas. A equipe dos bombeiros encaminharam a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valparaíso.

Ao todo, seis militares participaram da ocorrência.

Além de caso de menina que caiu em fossa em Valparaíso de Goiás, menina de 1 ano morreu afogada após tentar pegar um balão dentro da piscina

O primeiro dia do ano parece ter sido de tragédias. A menina que caiu na fossa felizmente ficou bem após o incidente. Entretanto, uma bebê de 1 ano e 3 meses de Anápolis, município a 59 quilômetros de Goiânia. não teve a mesma sorte.

A criança morreu após se afogar na piscina de casa, nesta quarta-feira (1/1), feriado de Ano Novo. O incidente ocorreu em uma residência localizada no Residencial Boa Esperança.

De acordo com informações de jornais locais, o afogamento ocorreu na parte da manhã, quando a bebê teria tentando pegar um balão dentro da piscina. A criança foi a óbito ainda no local.