Morre outra vítima de acidente em Niquelândia, desta vez, um idoso de 67 anos

Um idoso, de 67 anos, vítima de um acidente em Niquelândia, morreu nesta quinta-feira (2/1), no Hospital Municipal Santa Efigênia, onde estava internado.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (1/1) e envolveu uma Kombi e um caminhonete. Uma menina, de 12 anos, também morreu na batida.

O idoso foi identificado como José Pereira do Nascimento e foi encaminhado para o hospital com ferimentos graves. Já a menina, a Flávia Souza Gomes Medeiros, morreu horas depois de ter sido socorrida.

Conforme informações, um grupo evangélico estava na Kombi e foi arremessado para fora do veículo no momento da batida. Os ocupantes estariam a caminho de uma igreja.

Além do idoso e da menina, outras pessoas ficaram feridas e não há informações sobre os demais estados de saúde.

Uma reconstituição do acidente será feita para apurar as causas do acidente, assim como uma perícia nos veículos envolvidos.

Uma criança de 12 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (1/1), na Avenida Brasil, no Jardim Planalto, em Niquelândia, na região norte do estado.

Conforme informações, as vítimas estavam em uma kombi e bateram contra um caminhonete. Com o impacto, a porta do veículo abriu e os passageiros foram arremessados para fora.

O socorro foi acionado para socorrer as vítimas, mas a menina de 12 anos não resistiu aos ferimentos e morreu instantes depois de ser socorrida. Os outros ocupantes da kombi tiveram fraturas nas pernas e braços e foram encaminhados para um hospital da cidade.

Outra batida grave deixou seis pessoas feridas, em Uruaçu

Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (1/1), após dois motoristas bêbados provocarem um grave acidente na BR-414, km 401, em Corumbá de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos, sendo um Fiat Strada e um GM Astra, se chocaram frontalmente e os todos ocupantes ficaram gravemente feridas.

No Fiat Strada estava um casal, que não foi identificado e no outro veículo estavam quatro pessoas, sendo o motorista, de 48 anos; sua esposa, também de 48 anos; a filha do casal, de 22 anos; e um amigo, de 24 anos.

Com o impacto, o Fiat ficou bastante danificado e o motorista ficou preso às ferragens. Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e uma Unidade de Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionadas para atender a ocorrência.

No local, as vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Anápolis.