Motorista fica ferido após capotamento na GO-010, em Luziânia

Um motorista, de 52 anos, ficou ferido após um capotamento na GO-010, na manhã desta quinta-feira (2/1), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o acidente aconteceu no km 139, na zona rural da cidade. O veículo seguia sentido Vianópolis/ Luziânia.

Segundo vestígios no local, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e chocou-se contra duas árvores, capotando em seguida.

Quando chegaram ao local, o motorista já estava fora do veículo, encontrava-se consciente, orientado, andando e conversando. Além disso, ele ainda estavam com algumas escoriações no pescoço e na mão direita.

Como o motorista se recusou a ir para uma unidade hospitalar, a equipe fez os curativos no local do acidente. Ele estava sozinho no veículo.

Além do motorista que ficou ferido após capotamento na GO-010, em Luziânia, três jovens também ficaram feridos em acidente ,em Ipameri

Um acidente ocorrido no domingo (29/12) na GO-213 no município de Ipameri, a 220 quilômetros de Goiânia, deixou três jovens feridos. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, o que ocasionou o capotamento.

De acordo com informações adiantadas por um veículo local, o acidente ocorreu por volta das 5h40 na rodovia GO-213, no Km 110, trecho entre as cidades de Campo Alegre de Goiás e Ipameri.

O veículo trafegava pela rodovia mencionada quando o motorista, de 22 anos, por motivo ainda desconhecido acabou perdendo o controle da direção do carro, saiu da pista e capotou. Logo em seguida, o veículo chocou contra uma árvore. Além do motorista estava uma jovem de 18 anos e um rapaz de 20 anos.

O veículo foi guinchado e levado para o pátio da base de fiscalização da Polícia Rodoviaria Estadual (PRE). Foi constatado que o carro não estava com o licenciamento em dia, e conforme apurado, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O acidente foi registrado pela PRE de Ipameri.

As vítimas foram encaminhadas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Ipameri.