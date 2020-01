Motoristas bêbados provocam grave acidente e seis pessoas ficam feridas, em Goiás

Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (1/1), após dois motoristas bêbados provocarem um grave acidente na BR-414, km 401, em Corumbá de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos, sendo um Fiat Strada e um GM Astra, se chocaram frontalmente e os todos ocupantes ficaram gravemente feridas.

Segundo levantamentos preliminares, o Fiat Strada seguia no sentido Corubá- Anápolis quando colidiu com o Astra, que seguia no sentido contrário.

No Fiat Strada estava um casal, que não foi identificado e no outro veículo estavam quatro pessoas, sendo o motorista, de 48 anos; sua esposa, também de 48 anos; a filha do casal, de 22 anos; e um amigo, de 24 anos.

Com o impacto, o Fiat ficou bastante danificado e o motorista ficou preso às ferragens. Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e uma Unidade de Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionadas para atender a ocorrência.

No local, as vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Anápolis.

Os motoristas envolvidos no grave acidente informaram à PRF que ingeriram bebidas alcoólicas. Eles foram submetidos ao teste de bafômetro e foram reprovados.

Em vídeo gravado pelos militares durante a ocorrência é possível ver latas de cervejas espalhadas pelo veículo. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s4ee8bdf35729e8702ac972555582ffde’]

Além dos motoristas bêbados que provocaram grave acidente e seis pessoas ficaram feridas, outro foi preso pela mesma prática na manhã de natal, em Goiás

Na manhã de quarta-feira de Natal (25/12) um motorista bêbado foi preso após causar acidente em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, o condutor admitiu que estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Além disso, os policiais militares encontraram latas de cervejas dentro do veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na manhã de quarta-feira (25/12) um motorista bêbado causou um acidente na cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da Capital.

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima do acidente precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO).

Após o acidente o motorista bêbado fugiu do local e só foi encontrado momentos depois. Ele foi preso após assumir que havia ingerido bebidas alcoólicas. Além disso, havia evidência do crime dentro do carro, quando os policiais encontraram diversas latas de cerveja no veículo.