Mulher é flagrada com celulares, chips e drogas em partes íntimas em UP de Planaltina

Na manhã desta quinta-feira (2/1), uma mulher foi flagrada com celulares, chips e drogas escondidos em partes íntimas em Unidade Prisional de Planaltina.

Além disso, a visitante estava com um cabo USB e uma bateria de celular. O flagrante aconteceu durante a revista pessoal, procedimento padrão em dia de visita.

De acordo com informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), uma mulher, de 26 anos, foi flagrada ao tentar entrar na Unidade Prisional (UP) de Planaltina com dois celulares, dois chips de operadoras, um cabo USB, uma bateria para os eletrônicos e porções de drogas.

O flagrante foi registrado na manhã desta quinta-feira (2/1), em Planaltina. Os objetos estavam escondidos nas partes íntimas da mulher, que foi até o local para visitar seu companheiro. O homem cumpre pena no presídio pelo crime de roubo.

De acordo com informações da 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), algumas atitudes da mulher levantaram suspeitas.

Além disso, ela demonstrou bastante nervosismo no momento em que era realizada a revista pessoal, que é procedimento padrão obrigatório antes do acesso de visitantes aos seus familiares presos.

Na ocasião, diante da suspeita a mulher foi conduzida à Unidade Prisional Especial de Planaltina para uma minuciosa revista. A visitante passou pelo Boddy Scanner quando foram identificados os celulares, chips e drogas em suas partes íntimas.

Diante da situação, ela foi conduzida à unidade de saúde para a confecção do laudo médico e em seguida encaminhada à Delegacia de Polícia de Planaltina.

Direção de UP abriu procedimentos administrativos para apurar case em que mulher foi flagrada com celulares, chips e drogas em Planaltina

De acordo com informações da 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), procedimentos administrativos internos foram abertos para apuração do fato.

Após averiguações, serão aplicadas ao destinatário dos ilícitos as devidas sanções disciplinares em conformidade com a Lei de Execução Penal (LEP).

Os materiais foram colocados à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.